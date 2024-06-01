Вашингтон, 1 июня, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Американские дети после школы разбираются в более чем в четырёх тысячах половых идентичностей, однако не умеют ни читать, ни считать. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону 1 июня заявил сын экс-президента США Дональд Трамп-младший.

Michael Reichel/Global Look Press

«Когда наши дети заканчивают школу, никто из них не умеет читать и решать примеры, зато знают 4376 гендерных идентичностей», — заявил сын экс-президента США.

Как отметил Дональд Трамп-младший, за время интервью в США могли появиться ещё 15 половых идентичностей.

В интервью сын бывшего американского президента рассказал о больших проблемах в разных сферах жизни американцев. Он добавил, что «левые» держат на контроле почти все крупные социальные институты, включая образование. В этой связи Дональд Трамп-младший задался вопросом, есть ли у такого общества будущее.

Помимо этого сын экс-президента прокомментировал вердикт присяжных против отца. Он назвал обвинительный вердикт политическим преследованием. При этом он добавил, что обвинительный вердикт не повлияет на решение Трампа о продолжении предвыборной кампании.

Ранее, 30 мая, присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в компании Trump Organization.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года сотни американских родителей собрались возле начальной школы на акцию протеста против празднования дня гордости, посвящённого ЛГБТ (экстремистская организация, запрещённая в РФ). Родителей учеников в Лос-Анджелесе возмутило навязывание сексуальной ориентации и пропаганды нетрадиционных отношений. Многие родители говорили, что приехали в США за хорошим образованием и свободой, а не для того, чтобы их детей отравляли подобного рода идеями.