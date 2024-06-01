Вашингтон, 1 июня, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Дональд Трамп — младший считает политическим преследованием обвинительный вердикт присяжных против отца, бывшего президента США Дональда Трампа — старшего. Он заявил об этом 31 мая в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Derek French/Global Look Press Дональд Трамп — младший

«Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на всё, чтобы остановить Трампа», — сказал он.

По мнению сына экс-президента США, его отец за годы нахождения в политике получил большое количество опыта, а потому его идея о выдвижении на президентские выборы является отличной во многих аспектах.

Как отметил сын Трампа, мысль о возвращении экс-президента страны пугает нынешнюю администрацию США гораздо больше, так как теперь его отец получил знание политики, что может позволить ему быть намного более эффективным главой государства в случае его избрания на второй срок.

Трамп-младший добавил, что обвинительный вердикт не повлияет на решение его отца о продолжении предвыборной кампании.

«Я думаю, это только усилило его решимость», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тыс. бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Суд пока не вынес приговор, экс-президенту грозит 136 лет лишения свободы. В истории США до этого бывших президентов ни разу не признавали виновными в уголовном преступлении.

Экс-президент США 31 мая заявил, что оспорит обвинительный приговор жюри присяжных. Трамп добавил, что судья не допустил к процессу свидетелей и не позволял высказаться в ходе процесса.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинительный вердикт Трампу. Представитель Кремля отметил, что в США, по его мнению, фактически идёт устранение политических соперников.