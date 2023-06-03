Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Более сотни родителей собрались возле начальной школы на акцию протеста против празднования дня гордости, посвящённого ЛГБТ, в городе Лос-Анджелесе в США. Об этом 2 июня сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

Родителей учеников начальной школы возмутило навязывание сексуальной ориентации и пропаганда идей ЛГБТ, и они призвали власти штата оставить их детей в покое. Многие родители говорили, что приехали в США за хорошим образованием и свободой, а не для того, чтобы их детей отравляли идеями ЛГБТ.

В США в рамках так называемого «Месяца гордости», посвящённого представителям ЛГБТ-сообщества, проводятся тематические мероприятия, в том числе в начальных классах школ и в детских садах. Против подобных мероприятий и выступили родители в Лос-Анджелесе.

Однако мирная демонстрация закончилась массовой дракой, так как рядом с родителями устроили свою акцию сторонники ЛГБТ. Начавшаяся между сторонами перебранка вылилась в столкновения и для наведения порядка пришлось вмешаться полиции.

При этом организаторы митинга родителей утверждают, что выступали против вовлечения детей в пропаганду ЛГБТ, а не против представителей ЛГБТ, и придерживаются принципа равенства для всех граждан. В настоящее время правоохранительные органы расследуют инцидент как преступление на почве ненависти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член палаты представителей США Чип Рой потребовал от Пентагона предоставить документы о каждом случае празднования «Месяца гордости ЛГБТ» в ВС США в текущем году. По его мнению, трата денег ведомства на подобные мероприятия является неприемлемой и губительной.