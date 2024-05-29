Сана, 30 мая, 2024, 01:57 — ИА Регнум. О проведении шести операций против американских судов в трёх морях заявило правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Алла». Об этом 29 мая сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Операции против шести судов США в Красном, Аравийском и Средиземном морях проводились с использованием ряда антикорабельных баллистических ракет и беспилотников», — уточнил представитель хуситов.

Как отметил Яхья Сарья, в результате первой атаки на судно Laax в Красном море оно получило серьёзные повреждения при прямом попадании. Кроме того, в Красном море были атакованы суда MOREA и Sealady, в Аравийском море под удар попали корабли ALBA и Maersk Hartford, а в Средиземном — Minerva Antonia.

По словам лидера группировки «Ансар Алла» Абдель Малика аль-Хуси, военные силы хуситов с ноября прошлого года атаковали 119 кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе, Индийском океане и Средиземном море.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о ракетной атаке хуситов в Красном море на греческое судно Laax, шедшее под флагом Маршалловых островов. По информации американских военных, движение «Ансар Аллах» выпустило в сторону судна пять противокорабельных баллистических ракет, из них как минимум три достигли цели.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции израильских военных в секторе Газа в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС. Действия йеменского движения способствовали снижению уровня морских перевозок и их удорожанию. В середине января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов, однако нападения движения не прекратились.