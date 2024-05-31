Сана, 31 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Хуситы нанесли ракетный удар по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом 31 мая заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

US Navy/Global Look Press

Он добавил, что совместную операцию против авианосца ракетные силы и военно-морские силы йеменских ВС провели в ответ на американо-британскую агрессию.

Операция проводилась с использованием крылатых и баллистических ракет, а попадание было точным, сообщило MasirahTV.

Как сообщало ИА Регнум, хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции израильских военных в секторе Газа в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС. В середине января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов, однако нападения движения не прекратились.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 29 мая сообщило о ракетной атаке хуситов в Красном море на греческое судно Laax, шедшее под флагом Маршалловых островов. По информации американских военных, движение «Ансар Аллах» выпустило в сторону судна пять противокорабельных баллистических ракет, из них как минимум три достигли цели.

В тот же день военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что шиитское движение «Ансар Аллах» провело шесть операций против американских судов в трёх морях ― Красном, Аравийском и Средиземном. Он уточнил, что атаки провели с использованием ряда антикорабельных баллистических ракет и беспилотников.

Как отметил Яхья Сария, в результате первой атаки на судно Laax в Красном море оно получило серьёзные повреждения при прямом попадании. Также в Красном море атаковали суда MOREA и Sealady, в Аравийском море под удар попали корабли ALBA и Maersk Hartford, а в Средиземном — Minerva Antonia.

24 мая Сариа заявил, что йеменские хуситы впервые атаковали коммерческое судно в Средиземном море Essex, следовавшее в Израиль.

По словам лидера группировки «Ансар Аллах» Абдель Малика аль-Хуси, военные силы хуситов с ноября прошлого года атаковали 119 кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе, Индийском океане и Средиземном море.