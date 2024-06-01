Вашингтон, 1 июня, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Виртуальную встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом организует социальная сеть Х (ранее Twitter), принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом 31 мая сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Трансляцию встречи будет вести телеканал NewsNation. Пользователям соцсети Х предложат направить Трампу свои вопросы, а ведущие выберут из них те, на которые будет отвечать политик. Модераторы встречи ещё неизвестны, но предполагается, что среди них будет один из ведущих NewsNation и другие журналисты. Дата и место виртуальной встречи ещё не определены.

Такую же встречу социальная сеть Х намерена провести с Робертом Кеннеди — младшим, который заявил о своём участии в предстоящих президентских выборах в качестве независимого кандидата. Кроме того, команда Маска направила предложение об организации виртуальной встречи с действующим главой Белого дома Джозефом Байденом, но получила отказ.

Дискуссии планируется организовать в преддверии президентских выборов и предполагается, что они станут серьёзным прорывом в политической сфере.

Страница экс-президента США Трампа в соцсети Twitter была заблокирована после событий 6 января 2021 года, когда сторонники политика ворвались в Капитолий и прервали заседание Конгресса США. В ноябре 2022 года соцсеть приобрёл Илон Маск и распорядился снять блокировку с учётной записи Трампа. Политик отнёсся к новости без энтузиазма и с тех пор сделал лишь одну публикацию на своей странице. В остальных случаях он использует принадлежащую ему соцсеть Truth Social.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп обсуждал с предпринимателем Илоном Маском его возможную роль в качестве советника по безопасности границ и экономике при Белом доме. Встреча Трампа и Маска состоялась в марте в поместье миллиардера Нельсона Пельтца во Флориде. В последние месяцы Маск и Трамп завели дружеские отношения и стали говорить по телефону несколько раз в месяц накануне выборов.

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вместе с другими влиятельными американскими финансистами намерен выступить против переизбрания действующего президента США Байдена на второй срок.