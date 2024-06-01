Маск запланировал виртуальную встречу с Трампом в соцсети X
Вашингтон, 1 июня, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Виртуальную встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом организует социальная сеть Х (ранее Twitter), принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом 31 мая сообщила газета The New York Times.
Трансляцию встречи будет вести телеканал NewsNation. Пользователям соцсети Х предложат направить Трампу свои вопросы, а ведущие выберут из них те, на которые будет отвечать политик. Модераторы встречи ещё неизвестны, но предполагается, что среди них будет один из ведущих NewsNation и другие журналисты. Дата и место виртуальной встречи ещё не определены.
Такую же встречу социальная сеть Х намерена провести с Робертом Кеннеди — младшим, который заявил о своём участии в предстоящих президентских выборах в качестве независимого кандидата. Кроме того, команда Маска направила предложение об организации виртуальной встречи с действующим главой Белого дома Джозефом Байденом, но получила отказ.
Дискуссии планируется организовать в преддверии президентских выборов и предполагается, что они станут серьёзным прорывом в политической сфере.
Страница экс-президента США Трампа в соцсети Twitter была заблокирована после событий 6 января 2021 года, когда сторонники политика ворвались в Капитолий и прервали заседание Конгресса США. В ноябре 2022 года соцсеть приобрёл Илон Маск и распорядился снять блокировку с учётной записи Трампа. Политик отнёсся к новости без энтузиазма и с тех пор сделал лишь одну публикацию на своей странице. В остальных случаях он использует принадлежащую ему соцсеть Truth Social.
Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп обсуждал с предпринимателем Илоном Маском его возможную роль в качестве советника по безопасности границ и экономике при Белом доме. Встреча Трампа и Маска состоялась в марте в поместье миллиардера Нельсона Пельтца во Флориде. В последние месяцы Маск и Трамп завели дружеские отношения и стали говорить по телефону несколько раз в месяц накануне выборов.
Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вместе с другими влиятельными американскими финансистами намерен выступить против переизбрания действующего президента США Байдена на второй срок.