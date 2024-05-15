Вашингтон, 16 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вместе с другими влиятельными американскими финансистами намерен выступить против переизбрания действующего президента США Джозефа Байдена на второй срок. Об этом 15 мая сообщает газета The New York Times.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Уточняется, что встреча, в которой, кроме Маска, приняли участие Марк Андриссен, сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz, и инвестор Питер Тиль, состоялась в апреле. Позднее Андриссен в ходе встречи с инвесторами с Ближнего Востока заявил, что не поддержит Байдена на предстоящих президентских выборах.

Питер Тиль отказался жертвовать деньги на президентскую кампанию Байдена, а представители компании Palantir Technologies, которую основал бизнесмен, встретились с представителями президентской кампании экс-президента Дональда Трампа для обсуждения вопросов о потенциальном возвращении политического оппонента Байдена в Белый дом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден ответил согласием на предложение о дебатах с Трампом в преддверии президентских выборов. Известно, что запланировано два раунда дебатов и они назначены на 28 июня и 10 сентября. Для эффективного использования эфирного времени в студии не будет зрителей.

Трамп ранее заявлял, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах. Он пояснил, что страну разрушит миграционная политика нынешнего главы, из-за которой в США проникли тысячи террористов. В случае своей победы политик пообещал закрыть южную границу страны и прекратить поток мигрантов из Мексики.

В свою очередь, Байден тоже позволил себе оскорбительные высказывания в сторону оппонента. Он назвал Трампа неудачником с проблемами и обвинил его в попытке добиться блокировки инициативы администрации о миграционной реформе, которая позволит увеличить объём выдачи видов на жительство для иностранцев.