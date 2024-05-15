Маск и влиятельные бизнесмены выступят против переизбрания Байдена
Вашингтон, 16 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вместе с другими влиятельными американскими финансистами намерен выступить против переизбрания действующего президента США Джозефа Байдена на второй срок. Об этом 15 мая сообщает газета The New York Times.
Уточняется, что встреча, в которой, кроме Маска, приняли участие Марк Андриссен, сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz, и инвестор Питер Тиль, состоялась в апреле. Позднее Андриссен в ходе встречи с инвесторами с Ближнего Востока заявил, что не поддержит Байдена на предстоящих президентских выборах.
Питер Тиль отказался жертвовать деньги на президентскую кампанию Байдена, а представители компании Palantir Technologies, которую основал бизнесмен, встретились с представителями президентской кампании экс-президента Дональда Трампа для обсуждения вопросов о потенциальном возвращении политического оппонента Байдена в Белый дом.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден ответил согласием на предложение о дебатах с Трампом в преддверии президентских выборов. Известно, что запланировано два раунда дебатов и они назначены на 28 июня и 10 сентября. Для эффективного использования эфирного времени в студии не будет зрителей.
Трамп ранее заявлял, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах. Он пояснил, что страну разрушит миграционная политика нынешнего главы, из-за которой в США проникли тысячи террористов. В случае своей победы политик пообещал закрыть южную границу страны и прекратить поток мигрантов из Мексики.
В свою очередь, Байден тоже позволил себе оскорбительные высказывания в сторону оппонента. Он назвал Трампа неудачником с проблемами и обвинил его в попытке добиться блокировки инициативы администрации о миграционной реформе, которая позволит увеличить объём выдачи видов на жительство для иностранцев.