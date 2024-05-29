Нью-Йорк, США, 29 мая, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал с предпринимателем Илоном Маском его возможную роль в качестве советника по безопасности границ и экономике при Белом доме, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернётся в Белый дом», — сказано в материале.

По данным издания, встреча Трампа и Маска состоялась в марте в поместье миллиардера Нельсона Пельтца во Флориде. Предприниматели рассказали экс-президенту США о разработке проекта по предотвращению фальсификаций на выборах.

Маск и Пельтц также сообщили о начале кампании среди американских элит по привлечению средств для поддержки Трампа и агитации за него.

The Wall Street Journal отмечает, что в последние месяцы Маск и Трамп завели дружеские отношения и стали говорить по телефону несколько раз в месяц накануне выборов.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The New York Times информировала, что гендиректор SpaceX и Tesla вместе с другими влиятельными американскими финансистами намерен выступить против переизбрания действующего президента США Джо Байдена на второй срок.

Трамп ранее заявлял, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах. Он пояснил, что страну разрушит миграционная политика нынешнего главы Белого дома, из-за которой в США проникли тысячи террористов. В случае своей победы политик пообещал закрыть южную границу страны и прекратить поток мигрантов из Мексики.

В свою очередь, Байден позволил себе оскорбительные высказывания в сторону оппонента. Он назвал Трампа неудачником с проблемами и обвинил его в попытке добиться блокировки инициативы администрации о миграционной реформе, которая позволит увеличить объём выдачи видов на жительство для иностранцев.

15 мая Байден ответил согласием на предложение о дебатах с Трампом в преддверии президентских выборов. Известно, что запланировано два раунда дебатов, и они назначены на 28 июня и 10 сентября. Для эффективного использования эфирного времени в студии не будет зрителей.