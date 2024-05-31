Новостной раздел Google перестал работать в России
Москва, 31 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. На территории России перестал работать новостной раздел Google.
Сайт Google Новости выдаёт ошибку. Поисковик при вводе ключевых слов сообщает, что ни одной новости по запросу не найдено.
Сбой в работе поисковика фиксируют в России, Белоруссии и ряде зарубежных стран.
Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля технический сбой произошёл в работе соцсети X в ряде стран. Большинство пользователей жаловались на нестабильную работу сайта.
В середине мая Wall Street Journal сообщала о планах Google внедрить в результаты поиска ответы, предоставленные искусственным интеллектом.
Нововведение планировалось запустить к концу года. При этом авторы статьи отмечали, что Google будет уже в ближайшие дни автоматически отвечать на определенные поисковые запросы.