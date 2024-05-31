Москва, 31 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. На территории России перестал работать новостной раздел Google.

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Сайт Google Новости выдаёт ошибку. Поисковик при вводе ключевых слов сообщает, что ни одной новости по запросу не найдено.

Сбой в работе поисковика фиксируют в России, Белоруссии и ряде зарубежных стран.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля технический сбой произошёл в работе соцсети X в ряде стран. Большинство пользователей жаловались на нестабильную работу сайта.

В середине мая Wall Street Journal сообщала о планах Google внедрить в результаты поиска ответы, предоставленные искусственным интеллектом.

Нововведение планировалось запустить к концу года. При этом авторы статьи отмечали, что Google будет уже в ближайшие дни автоматически отвечать на определенные поисковые запросы.