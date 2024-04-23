Сан-Франциско, США, 23 апреля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В работе социальной сети X (бывшая Twitter) произошёл сбой в ряде стран, следует из сайта-сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.

Piyas Biswas / www. globallookpress.com

Так, 76% жалоб касаются нестабильной работы сайта, 17% пользователей отметили сбои в работе мобильного приложения, другие 7% испытали трудности с подключением к серверу.

В основном жалобы поступают из Соединённых Штатов.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля пользователи по всему миру пожаловались на массовый сбой в работе сервисов компании Apple. Среди «упавших» сервисов были Apple Music, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts.

Перед этим, 3 апреля, сбои произошли в работе мессенджера WhatsApp.

20 марта пользователи всего мира зафиксировали сбои в работе Google, Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).