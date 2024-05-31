Москва, 31 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В России не будет дефицита яблок, недостающий из-за непогоды объём планируется импортировать из Азербайджана, Турции, Белоруссии, заявил 31 мая замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Что касается яблок, [всё] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — процитировала Кармазина «Газета.Ru».

Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин 24 мая заявил, что в Центральном федеральном округе из-за заморозков до 70% цветущих яблонь пострадали. Неблагоприятная ситуация сложилась в Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой областях.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за майских заморозков, которые повредили плодовые деревья, особенно яблони в центральных регионах страны.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев 31 мая на Всероссийском зерновом форуме заявил, что от майских заморозков погибли посевы почти на миллионе гектаров, из которых примерно 850 тыс. га пришлось на зерновые культуры. Кроме того, пострадали посевы ещё на 700 тыс. га. При этом в регионах, где пострадал урожай, практически полностью завершили пересев. В результате структура площадей в целом будет соблюдена, отметил чиновник.