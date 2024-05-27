Москва, 27 мая, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне майских заморозков. Об этом 27 мая журналистам в Ташкенте сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры», — заявила министр.

Глава Минсельхоза пояснила, что заморозки сильно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах.

На заседании оперативного штаба Оксана Лут 16 мая заявила, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади. Вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании в тот же день призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших от заморозков культур.

На региональном уровне режим ЧС из-за заморозков вводился в восьми российских регионах: Саратовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской и Орловской областях.

Погода в первой декаде мая была скорее характерна для начала апреля. Заморозки до 0…–3°С ударили в ночь с 4 на 5 мая. В центре европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Приморском федеральном округе температура воздуха оказалась на 4–6 градусов ниже нормальных значений.