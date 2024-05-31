Москва, 31 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Командиру экипажа военно-транспортного Ил-76 Сергею Свешникову, который сумел отвести горящий самолёт от населённого пункта под Иваново, присвоили звание Героя России посмертно. Об этом 31 мая рассказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Стрингер/РИА Новости

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», — сказал он в беседе с газетой «Красная звезда».

Бенедиктов добавил, что в ходе выполнения задач в зоне спецоперации также погибли лётчики военно-транспортной авиации — доблестные защитники и патриоты Отечества.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта военно-транспортный Ил-76 разбился на территории Ивановской области около аэродрома Северный. На выложенных очевидцами кадрах видно, что у воздушного судна загорелся двигатель.

Позднее в этот же день в Министерстве обороны рассказали, что Ил-76, на борту которого находились семь пассажиров и восемь членов экипажа, упал при взлёте. Воздушное судно должно было провести плановый полёт. Позднее в военном ведомстве уточнили, что причиной падения самолёта стал пожар в двигателе.