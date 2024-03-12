Москва, 12 марта, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Загоревшийся при взлёте двигатель привёл к крушению самолёта Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщили 12 марта журналистам в Минобороны России.

Кадр из видео

«По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлёте самолёта», — отметили в ведомстве.

Комиссия главного командования ВКС РФ вылетела в Иваново для установления причин авиакатастрофы, добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о крушении военно-транспортного самолёта вблизи аэродрома Северный под Иваново. Ил-76 упал в лесополосе. На снятых очевидцами кадрах видно, что у самолёта горит двигатель.

В Минобороны сообщили, что самолёт, на борту которого находились семь пассажиров и восемь членов экипажа, упал при взлёте. Он должен был совершить плановый полёт.