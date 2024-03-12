Москва, 12 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области. Предварительно, по данным Telegram-канала «112», речь идёт об Ил-76. Он не дотянул до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет, на место направились оперативные службы.

Кадр из видео

Официальных комментариев пока не поступало. Данные о причинах крушения также к настоящему моменту нет. На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, что самолёт горел ещё в воздухе.