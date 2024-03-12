Иваново, 12 марта, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Минобороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Кадр из видео

Как указали в ведомстве, согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стал пожар одного из двигателей. Самолёт загорелся после взлёта. На место ЧП вылетела комиссия главного командования ВКС России для установления причин и обстоятельств катастрофы.

«12 марта 2024 года около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полёта потерпел крушение самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», — говорится в сообщении Минобороны.

Как пишут СМИ, экипаж воздушного судна успел увести его от жилых домов. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что у судна горит двигатель.