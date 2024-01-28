В ближайшее время законодатели собираются внести в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.

unsplash/Thomas Bjornstad

Речь идет о специальных устройствах, где используются картриджи со специальной никотинсодержащей или безникотиновой жидкостью. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает её пары.

Стопроцентно безвредного не бывает

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН, именно к ним относятся электронные сигареты и вейпы) стали популярны среди российских потребителей в последние годы. В пояснительных документах к законопроекту говорится, что электронные сигареты в России курят около четырёх миллионов потребителей.

Исследователи же отмечают, что число любителей вейпов в нашей стране оценивается в диапазоне от 8 до 10 миллионов человек, причем электронные системы традиционным сигаретам предпочитает молодёжь.

С одной стороны, зачастую вейпы заявляются как более безопасная альтернатива «традиционному» курению — у ЭСДН нет проблем с горением сигаретной бумаги, самого табака и сопутствующим выделением смол. Кроме того, у вейпов отсутствует неприятный запах, присущий курению сигарет. Жидкость может обладать ароматическими свойствами, а потребитель сам выбирает необходимую «крепость», что положительно влияет на популярность продукта.

Помимо этого, переход с сигарет на вейпы многими рассматривается как способ бросить курить вообще. Потребитель переходит на жидкости, в которых количество никотина равно количеству вещества в традиционной сигарете, а затем постепенно снижает его потребление до полного отказа. Часть исследований подтверждает, что такой способ отказаться от вредной привычки может являться эффективным.

Однако у употребления вейпов есть и свои риски: из-за недолгой истории электронных сигарет общие последствия исследованы недостаточно. Есть мнение, что «парение» повышает риски развития ряда заболеваний дыхательной системы и даже рака легких. Остаётся под вопросом и безопасность других компонентов жидкостей, в частности глицерина, для здоровья. Полностью безвредными электронные системы назвать определённо нельзя.

Более того, в беседе с ИА Регнум руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян сказала, что электронные системы, безусловно, наносят вред здоровью «парильщика», а расхожее мнение об их большей безвредности по сравнению с традиционными сигаретами давно опровергнуто.

Специалист поддерживает запрет вейпов ради сохранения здоровья россиян. По её мнению, эта идея соответствует концепции осуществления государственной политики по противодействию потреблению табака, а также целям национального проекта «Демография» в борьбе с вредной привычкой у взрослых и молодежи.

«Инициатива сохранит детей и подростков от начала использования вейпов или электронных сигарет. И это очень важно, потому что эти продукты являются «входными воротами» для потребления как не табачных, так и табачных изделий, содержащих никотин и другие вредные вещества», — поясняет Гамбарян.

Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, средний возраст «парильщиков» снижается, вейпы активно употребляют несовершеннолетние, хотя официально продажа им и запрещена. За 13 лет продаж электронных «парилок» число использующих их подростков выросло в десять раз, а установленные запреты легко обойти.

Предполагается, что в случае принятия поправок будет установлен полный запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки. В таком случае изменения будут внесены в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

«Ничего хорошего запретом не добьёмся»

Идея полного запрета вызвала споры о разумности такой инициативы. Отмечается, что эта мера может нанести ущерб российскому бюджету. По данным Министерства финансов на 1 января 2023 года, поступления от акцизов на «парилки» и жидкости к ним составили более 6 миллиардов рублей.

Что касается реакции общества, противники законопроекта полагают, что подобный подход не переломит ситуацию в сторону отказа населения от привычки. Как поясняет член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина, в случае с популярностью электронных систем важнее заниматься формированием у молодежи негативного отношения к таким устройствам.

«Однозначно запретить — это легче, но мы приобретаем определённые проблемы в будущем, которые также надо будет решать. Гораздо сложнее и вдолгую — это очень аккуратно работать с молодёжью, чтобы им не хотелось даже пробовать эти вейпы», — говорит политик.

В разговоре с ИА Регнум кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева замечает, что существующая инициатива вызывает определённые сомнения в плане будущего её исполнения. Эксперт полагает, что для изменения ситуации недостаточно одного лишь запрета, необходимо проработать эффективный механизм реализации закона.

Васильева сравнивает ситуацию с запретом на курение в общественных местах, полагая, что на практике эти ограничения работают далеко не всегда. «Готовы ли правоохранительные органы реализовывать этот законопроект? Или они скажут: мы и так загружены очень сильно, нам сейчас не до вейпов?» — задаётся вопросом собеседник ИА Регнум.

«Вроде тема такая жареная и всем хочется ради здоровья граждан на ней попиариться, — полагает член федерального президиума Ассоциации малоформатной торговли, эксперт табачной отрасли Антон Воронов. — Непонятно, чего можем добиться полным запретом. Точнее, понятно, что ничего хорошего».

Отметим, что предыдущая попытка продвинуть законопроект получила отзыв правительства с предложением его переработать. В письме кабмина говорится, что полный запрет на электронные сигареты может способствовать росту нелегального оборота такой продукции — потребители будут искать обходные пути и контрафактные товары.

Кроме того, инициатива вступает в противоречие с существующими правилами, замечают политики. В частности, она не согласуется с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», а также с решением ЕАЭС от 23 апреля 2021 года о регулировании обращения никотинсодержащей продукции в Союзе, что может привести к нарушению Россией своих обязательств.

Однако недавно депутаты нижней палаты парламента входящего в ЕАЭС Казахстана приняли поправку к законопроекту по вопросам здравоохранения о запрете на ввоз и продажу вейпов. Теперь документ направлен на рассмотрение в Сенат страны.

В случае его одобрения у российских сторонников запрета «парения» появится лишний аргумент в пользу своей инициативы.