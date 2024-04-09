Москва, 9 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Пока продолжается сбор подписей, а также идут консультации по поводу документа. В скором времени законопроект будет внесён в Госдуму на рассмотрение.

По информации инициаторов, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Как сообщало ИА Регнум, Россия находится на одном из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, а отечественное законодательство в вопросе борьбы с курением — одно из самых прогрессивных. Об этом 5 февраля рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В России вновь вернулись к обсуждению полного запрета на продажу вейпов. Депутаты Государственной думы собираются внести в парламент соответствующий законопроект.