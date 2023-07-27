Лондон, 27 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Британский стоматолог рассказал о болезни, которую может вызвать курение вейпов. Как стало известно 27 июля, оно может привести к пропаже вкусов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Врач Стюарт Беггс предупредил, что жалобы на такую проблему выросли параллельно популярности электронных сигарет. Он отметил, что одной из причин пропажи вкусов может быть сухость во рту после испарения жидкости вейпа, высушивающей слизистую оболочку.

«Чтобы избавиться от синдрома, первым делом прекратите парение или сократите его количество», — заявил Беггс.

Помимо этого, он посоветовал пить больше воды, чтобы не возникало обезвоживание, и соблюдать гигиену полости рта, чтобы на зубах не оставался налёт после парения. Кроме того, электронные сигареты могут изменить микрофлору ротовой полости, когда бактерии образуют тонкий слой слизи. После этого иммунная система организма перестает распознавать полезные бактерии и начинаются заболевания зубов и дёсен. Слова стоматолога привело издание Daily Mail.

Как заявила в беседе с ИА Регнум исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская, чтобы детям перестали продавать вейпы и электронные сигареты, нужны серьёзные меры контроля. Эксперт напомнила, что этому способствует запрет на открытую выкладку товаров, но для большего контроля необходимо проводить контрольные закупки с привлечением подставных детей. Также, по мнению эксперта, необходим контроль, независящий от моратория на проверки бизнеса. Сорочинская пояснила, что магазины с вейпами относятся к малому бизнесу, поэтому их можно проверять только при большом числе жалоб.

Ранее эксперты оценили данные о росте токсинов в воздухе из-за вейпов. Врач-пульмонолог Иван Тарасенко рассказал ИА Регнум, что пар электронной сигареты содержит вредные вещества, в том числе канцерогены, которые негативно влияют непосредственно на курильщика и на окружающих его людей. Эксперт отметил, что о подобных исследованиях и их результатах нужно сообщать чаще, поскольку маркетинговые кампании производителей вейпов твердят об их безопасности.