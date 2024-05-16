Пекин, 16 мая, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 16 мая, что отношения с Россией укрепились за три четверти века.

РИА Новости/Дмитрий Астахов Председатель КНР Си Цзиньпин

Глава Китая и президент Владимир Путин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия по итогам переговоров в Пекине.

«За три четверти века наши отношения преодолели сложности и стали ещё крепче», — сказал Си Цзиньпин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889184" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Си Цзиньпин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году превысил 240 млрд

Он отметил, что уровень двусторонних отношений Москвы и Пекина непрерывно растёт с момента вступления в новую эпоху, содержание сотрудничества обогащается.

Председатель КНР подчеркнул, что Москва и Пекин показали другим странам пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит президента России Путина в Китай. В аэропорту Пекина его торжественно встретила китайская делегация и представители российской дипломатической миссии.

Путин прошёл вдоль роты почётного караула по красной дорожке, а затем в сопровождении кортежа покинул аэропорт на президентском лимузине «Аурус». Официальная встреча президента России состоялась на площади Дома народных собраний.

Встреча лидеров России и Китая в узком составе длилась 45 минут. Затем прошли переговоры в расширенном составе, продолжавшиеся почти два с половиной часа.