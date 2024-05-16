Си Цзиньпин: отношения России и Китая стали ещё крепче
Пекин, 16 мая, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 16 мая, что отношения с Россией укрепились за три четверти века.
Глава Китая и президент Владимир Путин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия по итогам переговоров в Пекине.
«За три четверти века наши отношения преодолели сложности и стали ещё крепче», — сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что уровень двусторонних отношений Москвы и Пекина непрерывно растёт с момента вступления в новую эпоху, содержание сотрудничества обогащается.
Председатель КНР подчеркнул, что Москва и Пекин показали другим странам пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями.
Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит президента России Путина в Китай. В аэропорту Пекина его торжественно встретила китайская делегация и представители российской дипломатической миссии.
Путин прошёл вдоль роты почётного караула по красной дорожке, а затем в сопровождении кортежа покинул аэропорт на президентском лимузине «Аурус». Официальная встреча президента России состоялась на площади Дома народных собраний.
Встреча лидеров России и Китая в узком составе длилась 45 минут. Затем прошли переговоры в расширенном составе, продолжавшиеся почти два с половиной часа.