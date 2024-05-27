Лондон, 27 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Западные страны впали в панику на фоне визита президента России Владимира Путина в Китай и из-за возможного усиления союза двух стран. Об этом 25 мая написал обозреватель британского журнала Spiked Джеймс Вудхайсен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будущее альянса Китая и России ввергло Запад в дикую панику», — написал он.

Как отметил обозреватель, с момента визита Путина с делегацией в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином прошло уже больше недели, однако «западные СМИ до сих пор [пребывают] в состоянии невротического спазма».

По словам Вудхайсена, до этого СМИ Запада обещали миру зловещее будущее в случае создания союза между Россией и Китаем, такого как новая холодная война, однако, по его мнению, такие излишне эмоциональных заявления неправильно трактуют природу отношений двух стран.

«Китайско-российский союз предвещает крах международного порядка, основанного на излюбленных Западом правилах», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая обозреватели турецкого издания Sabah назвали сближение России и Китая «кошмаром» для Запада. По их мнению, США рассматривают сближение России и Китая в качестве вопроса выживания, потому что американская сторона после Второй мировой войны пытается сохранить своё влияние в мире и мешает формировать мощные союзы разных государств.

Путин 16 мая на переговорах в узком составе с Си Цзиньпином в Пекине заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин выступают за принципы справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка, а также успешно взаимодействуют в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и ООН.

В свою очередь, председатель КНР указал на то, что отношения с Россией укрепились за три четверти века. Си Цзиньпин отметил, что Москва и Пекин показали другим государствам пример выстраивания отношений нового типа и отношений между крупными соседями.