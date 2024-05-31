Москва, 31 мая, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого. С января по март текущего года страна закупила этого десерта на 1,1 млн долларов. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.

Александр Река/ТАСС

Также в тройку главных импортёров мороженого вошли Казахстан и Киргизия. Они закупили мороженого на 984,8 тысячи и 161,5 тысячи долларов соответственно.

При этом Казахстан за год сократил закупки лакомства на две трети, а Киргизия, напротив, нарастила импорт на четверть.

По итогам 2023 года основными импортёрами мороженого из России стали Казахстан (20,1 млн долларов), Китай (1,9 млн долларов), Азербайджан (1,7 млн долларов).

Как сообщало ИА Регнум, Китай наравне с США в 2023 году стал главным покупателем урана из России. КНР сократил поставки на 32% — до 457 тонн. Вашингтон при этом сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19% — до 702 тонн. В целом Россия экспортировала в прошлом году 1860 тонн обогащенного урана.

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков 8 февраля сообщил, что взаимный товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд, достигнув $227,7 млрд в 2023 году. Рост составил 23%. Согласно статистике Китая, показатель составил $240,1 млрд. Кроме того, поставки энергоносителей в 2023 году побили все рекорды, добавил Ушаков.

Согласно данным статистических служб на начало апреля, в списке основных торговых партнёров России не осталось западных стран. Товарооборот России в прошлом году составил $710,1 млрд. Из них 51% пришёлся на азиатские страны, 23% — на европейские. Главным партнёром России остался Китай с рекордным товарооборотом в $240,1 млрд. На втором месте — Индия с $64,9 млрд. Тройку замкнула Турция с $56,5 млрд.