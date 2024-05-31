Вашингтон, 31 мая, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Американские власти не видят необходимости в том, чтобы возвращать своё ядерное оружие (ЯО) в Индо-Тихоокеанский регион, заявил 30 мая журналистам заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Запись брифинга ведомство опубликовало на своём сайте.

«США не считают возвращение ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион необходимым в настоящее время», — сказал он.

Патель также уточнил, что у Вашингтона отсутствуют планы для передового размещения ЯО на Корейском полуострове. Заместитель официального представителя Госдепа также обвинил Россию, что она приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и говорит о ядерном оружии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона написала, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Британии, объясняя этот шаг возрастанием угрозы со стороны России. Американские ядерные боеголовки должны появиться на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

В феврале российский президент Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в ДСНВ. Он отметил, что РФ идёт на такой шаг, поскольку Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвиняет её в несоблюдении соглашения.

28 мая Владимир Путин заявил, что США не демонстрируют желания вести диалог по вопросам стратегической стабильности.