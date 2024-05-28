Путин не увидел у США желания вести диалог по стратегической стабильности
Ташкент, 28 мая, 2024, 16:32 — ИА Регнум. США не демонстрируют желания вести диалог по вопросам стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин 28 мая на пресс-конференции в Ташкенте.
Global Look Press/MAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP
Джо Байден
«Они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать», — сказал глава государства.
Новость дополняется.