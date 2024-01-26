Вашингтон, 27 января, 2024, 00:29 — ИА Регнум. США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Великобритании, объясняя этот шаг возрастанием угрозы со стороны России. Об этом 26 января пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

ironna.jp Ядерное оружие США

Отмечается, что издание обнаружило упоминания о возможных планах разместить ядерное оружие в Великобритании в документах, размещённых на сайте госзакупок. В них упоминается о необходимости приобретения дополнительных средств баллистической защиты и оборудования в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании.

Предполагается, что США планируют разместить ядерные боеголовки на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. Мощность боеголовок в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Пентагон отказался от комментариев издания по данному вопросу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН 10 октября 2023 года заявил о финансировании США обновления мест хранения ядерных бомб в Британии. Воронцов пояснил, что такой шаг означает намерение Вашингтона вернуть ядерное вооружение на территорию Великобритании.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы менять ядерную доктрину, так как никто здравомыслящий не посмеет применить атомное оружие против России.

При этом в декабре 2022 года президент на заседании Совета по правам человека заявил, что Россия никогда не применит ядерное оружие первой, так как рассматривает его не как средство нападения, а исключительно как средство защиты. В США в ответ заявили, что эти слова российского лидера нужно воспринимать всерьёз.