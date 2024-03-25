Вашингтон, 25 марта, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Угрозой национальной безопасности назвал ситуацию на южной границе США руководитель американской пограничной патрульной службы США Джейсон Оуэнс. Об этом 24 марта сообщает телеканал CBS.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

«Это угроза национальной безопасности, — сказал он в эфире телеканала CBS. — Безопасность границы — важная часть национальной безопасности. Если мы не знаем, кто попадает в нашу страну, мы не знаем их намерений. Это угроза, и они используют нашу уязвимость» — пояснил Оуэнс.

Оуэнс уточнил, что с начала 2024 финансового года, который начался в США в октябре 2023 года, число случаев задержания мигрантов на границе постепенно приближается к одному миллиону. По прогнозам главы погранслужбы США, к концу года количество таких инцидентов может возрасти до двух миллионов.

Кроме того, по словам Оуэнса, ещё 140 тысячам нелегальных мигрантов удалось скрыться, хотя их зафиксировали камеры и датчики, и это лишь те случаи, о которых стало известно. Оуэнс добавил, что этот факт «не даёт ему спать по ночам».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил мексиканский МИД, мигрантов, которых власти американского штата Техас намерены выслать из США, правительство Мексики не примет ни при каких обстоятельствах.

В январе 2024 года губернаторы 25 американских штатов обвинили президента США Джозефа Байдена в нежелании защищать границу Соединённых Штатов. Все 25 политиков представляют Республиканскую партию. По мнению губернаторов, правительство Байдена сделало США полностью уязвимыми перед небывалым потоком нелегальных мигрантов, проникающих через границу с Мексикой.

Сенатор от штата Техас Тед Круз отметил, что миграционный кризис в США привёл к тому, что страна столкнулась с самой большой террористической угрозой с момента терактов в 2001 году.