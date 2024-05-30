Москва, 30 мая, 2024, 22:09 — ИА Регнум. Удар по мосту в городе Волчанске в Харьковской области попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Кадр из видео

«ФАБами с УМПК уничтожен мост через реку Волчья по улице Ленина, который за время штурма Волчанска назвали «мостом смерти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это был последний функционировавший в городе мост, по которому снабжалась украинская группировка. Возле него погибло множество бойцов ВСУ, пытавшихся перебраться на другой берег.

Как ранее передавало ИА Регнум, российские войска освободили половину Волчанска, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил, что ВСУ постоянно предпринимают попытки контратаковать позиции российских войск, но все контратаки заканчиваются для них большими потерями и уничтожением военной техники. По его словам, это ни к каким продвижениям со стороны ВСУ не ведёт.

17 мая Ганчев подчеркнул, что каждая отвоёванная улица в Волчанске — результат серьёзных и сложных сражений.

Также он сообщал, что российские военные по мере продвижения в районе Волчанска помогают местным жителям, оставшимся в городе, несмотря на принуждение Киева к эвакуации, выехать на российскую территорию.