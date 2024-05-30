Любляна, 30 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Правительство Словении 30 мая одобрило предложение о признании независимости Палестины. Об этом сообщил премьер-министр Словении Роберт Голоб после заседания правительства.

Global Look Press

«Это решение не направлено против кого-либо, даже против Израиля, но это послание мира», — процитировало Голоба издание The Seattle Times.

Он отметил, что соответствующее предложение о признании Палестины направили в парламент, который может собраться уже на следующей неделе. У правящей либеральной партии Голоба большинство в ассамблее, состоящей из 90 членов, поэтому голосование, вероятно, будет формальностью, добавили в издании.

По словам премьера Словении, решение о двух государствах является путём к достижению мира.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая власти Испании и Ирландии официально признали палестинское государство. По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбареса, решение призвано показать, что перед лицом страданий равнодушие невозможно. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин заявил, что сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина.

В тот же день посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщал, что в ближайшее время ещё несколько стран ЕС признают Палестину независимым государством. Это Словения, Люксембург, Бельгия, Португалия. Он отметил, что страны Евросоюза начали осознавать, что что-то в мире идёт не так, как нужно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва признала независимость Палестины ещё при СССР. Россия как правопреемница Советского Союза сохраняет эту позицию, добавил представитель Кремля.