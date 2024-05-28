Мадрид, 28 мая, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Власти двух стран ― Испании и Ирландии ― 28 мая официально признали палестинское государство.

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Как заявил на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес, решение о признании государства Палестина приняли в Совете министров.

«Сегодня день, который вписан в историю Испании, день, когда наша страна заявляет, что перед лицом страданий равнодушие невозможно, что возможны мир, солидарность, приверженность и вера в человечество», ― отметил глава МИД.

Министр подчеркнул, что это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

Также о признании Палестины суверенным государством объявило правительство Ирландии. Министр иностранных дел и обороны страны Михол Мартин по итогам специального заседания кабмина заявил, что сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина.

Он добавил, что статус палестинской дипломатической миссии в Ирландии будет повышен до посольства после того, как с данной формальной просьбой к Дублину обратятся власти Палестины. В посольство также преобразуют и ирландское диппредставительство в Рамалле.

Кроме того, в силу вступило решение Норвегии признать Палестину в качестве независимого государства. Как сообщил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, на протяжении более 30 лет Норвегия была одним из самых ярых сторонников палестинского государства. О решении признать Палестину независимым государством правительство Норвегии сообщило 22 мая.

Как сообщало ИА Регнум, посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль 28 мая заявил, что в ближайшее время ещё несколько стран ЕС признают Палестину независимым государством. Это Словения, Люксембург, Бельгия, Португалия. Он отметил, что страны Евросоюза начали осознавать, что что-то в мире идёт не так, как нужно.

Палестина 3 апреля направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. Его поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

США 18 апреля наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. Отмечалось, что за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что повторный отказ Совета Безопасности ООН признать Палестину независимым государством углубит кризис и приведёт к краху международной системы.

Власти Израиля осудили намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестину и приняли решение об отзыве послов для консультаций. Глава МИД страны Исраэль Кац считает, что признание Палестины — это подрыв суверенитета Израиля и угроза его безопасности.

Посол еврейского государства в Германии Рон Прозор подчеркнул, что Израиль не простит страны, которые признали Палестину в качестве государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 мая напомнил, что ещё Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства, а теперь Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию.

Ранее президент Владимир Путин выступил за создание суверенного палестинского государства, напомнив, что Москва всегда придерживалась этой позиции.

В декабре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение Совбеза ООН о создании палестинского государства следует начать выполнять незамедлительно. Он подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке до предела обострил проблему создания Палестины как государства.