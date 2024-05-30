Москва, 30 мая, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Глава правительства Михаил Мишустин на заседании 30 мая заявил, что в 2023 году все социальные обязательства перед россиянами выполнили.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Мишустин

«Эффективность реализации госпрограмм в 2023 году превысила 94%. Каждая шестая из 50 выполнена более чем на 99%», — заявил премьер-министр.

Так, в 2023 году из социального фонда выплачивались пенсии, увеличенные в рамках плановой индексации, и предоставлялись все виды страхового обеспечения. Помимо этого, по программе маткапитала выдали порядка 1 млн сертификатов.

Мишустин добавил, что в 2023 году правительство также выплатило пособия семьям с детьми, в том числе и новое единое пособие по рождению и воспитанию ребёнка для родителей, нуждающихся в социальной поддержке. Его, как уточнил глава правительства, получили почти на 11 млн детей.

На работу региональных медучреждений за прошедший год направили свыше 2,7 трлн рублей. Это позволило увеличить охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами еще 23 млн человек. При этом объёмы медпомощи по диспансерному наблюдению и реабилитации увеличились на четверть, а оказание в федеральных больницах специализированной и высокотехнологичной помощи — на 20%.

Кроме того, правительство выделило более 30 млрд рублей на увеличение зарплат медработников.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Мишустин заявил, что в 2023 году правительство направило около 190 млрд рублей федеральных средств на повышение зарплат бюджетников. Решение затронуло более 5 млн человек.

В октябре 2023 года в России проиндексировали все социальные обязательства. Средства на эти цели заложили в федеральном бюджете. Документ предусматривал индексацию выплат по программе материнского капитала, программ поддержки семей с детьми и помощь малоимущим.