Москва, 3 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В прошлом году правительство направило около 190 млрд рублей федеральных средств на повышение зарплат бюджетников, заявил 3 апреля глава правительства России Михаил Мишустин в Госдуме.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Он отметил, что вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы находятся в зоне постоянного внимания правительства.

«И мы вместе с регионами приводим их зарплаты в соответствие с майскими указами президента. На это в прошлом году из федеральных средств направили около 190 млрд рублей», — заявил Мишустин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мишустин заявил о вхождении России в топ-4 экономик мира и стагнации экономик ЕС

Он сообщил, что это решение затронуло более 5 млн бюджетников. Глава правительства добавил, что из федерального фонда ОМС выделили около 30 млрд рублей на повышение зарплат медработников.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин поручил правительству исключить экономически необоснованное неравенство по должностям и регионам в оплате труда бюджетников. Президент также поручил правительству в этом году реализовать пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников.

Также глава государства поручил добиться чёткого соблюдения целевых показателей по зарплатам работников бюджетной сферы. Мишустина он назначил ответственным за выполнение поручений по зарплатам бюджетникам. Список поручений Кремль обнародовал 30 марта.