Москва, 3 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В России проиндексируют все социальные обязательства. Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете. Об этом 3 октября в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024–2026 годы сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Документ предусматривает индексацию выплат по программе материнского капитала, который получат более 4 млн семей, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим.

«Объём материнского капитала будет проиндексирован на инфляцию текущего 2023 года, на 7,5%, на эти цели предусмотрено 1,6 трлн рублей», — добавил глава Минфина.

По его словам, общий объём единого пособия для семей с детьми, которое затронет 10 млн граждан, превысит 4 трлн до 2026 года. Кроме того, более 100 млрд рублей пойдут на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта.

«Все те социальные обязательства, которые мы предусматривали, они будут проиндексированы и будут обеспечены необходимым ресурсом», ― подчеркнул Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту бюджета на период с 2024 по 2026 год потребовал просчитать федеральный бюджет так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы, и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами.

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024–2026 годы, основными его приоритетами стали социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны и интеграция новых регионов.