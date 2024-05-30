Москва, 30 мая, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В здании бизнес-центра «Китай-город» на Солянском проезде в Москве 30 мая силовики провели обыски по делу о хищениях в банке «Югра», сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Обыски связаны с экс-владельцем бизнес-центра и банка «Югра» Алексеем Хотиным. Вход в здание перекрыли. В бизнес-центре находятся силовики, судебные приставы и понятые.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892223" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта признал Хотина виновным в растрате 23 млрд рублей и приговорил к девяти годам колонии общего режима. Обвинительный приговор также вынесли трём другим обвиняемым — бывшему президенту банка Алексею Нефёдову, экс-председателю правления Дмитрию Шиляеву и экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой. Нефёдова приговорили к восьми с половиной годам, Шиляева — к восьми и Чернову — к шести годам колонии общего режима. Суд в счёт погашения ущерба вкладчикам взыскал с них 17,3 млрд рублей.

Как установил суд, Хотин, Нефёдов, Шиляев и Чернова в период с 2014 по 2017 год похитили средства «Югры» в размере 23,6 млрд рублей путём выдачи подконтрольным Хотину компаниям (ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское») заведомо невозвратных кредитов.

Лицензию у «Югры» отозвали в 2017 году, суд признал кредитную организацию банкротом. В апреле 2019 года Хотина задержали и отправили под домашний арест. В ходе расследования суд взыскал с Хотина 192 млрд рублей по делу о неуплате налогов. В октябре 2023 года ему изменили меру пресечения на заключение под стражу.