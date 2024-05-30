Москва, 30 мая, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Платформа «Россия — страна возможностей», старт которой в 2018 году дал президент Владимир Путин, в течение шести лет внимательно следит за социальными настроениями граждан страны, включая самых молодых, рассказали в пресс-службе. За это время было проведено свыше 70 исследований, в опросах платформы приняли участие 560 тысяч россиян.

Виталий Тимкив / Фотохост Конгресса молодых учёных

Президентская платформа проводит собственные исследования и совместные проекты с партнёрами — образовательными сервисами, аналитическими центрами, карьерными площадками, крупными работодателями, среди которых ANCOR, НАФИ, Нетология, Сбер, ГК «Эфко», HeadHunter, для выявления актуальных трендов в образовании и саморазвитии, отношения россиян к обучению, карьере, наставничеству, стажировкам, а также для оценки проблем на профессиональном пути.

Среди самых известных исследований платформы — изучение отношения студентов к предпринимательству и наставничеству совместно с Министерством образования и науки, Министерством просвещения, а также Институтом развития профессионального образования; опрос по теме молодёжного предпринимательства совместно с молодёжными акселераторами Сбера; анализ рынка стажировок и найма кандидатов без опыта, а также восприятие бренда работодателя «Талантист» совместно со стаффинговой группой ANCOR; выявление потребностей молодежи в самореализации совместно с Аналитическим центром НАФИ; обзор карьерных траекторий студентов совместно со Всероссийской олимпиадой студентов «Я — профессионал».

Результаты внешних и собственных исследований позволяют платформе корректировать текущие образовательные программы проектов и конкурсов, чтобы их участники не только получали опыт, но и прокачивали актуальные для их отрасли и рынка труда компетенции. Особое внимание в рамках проекта «Центры компетенций» уделяется масштабным опросам студентов — в 2023-2024 учебном году респондентами стали свыше 240 тысяч человек, которые помогали выявить у молодёжи приоритетные факторы выбора будущей работы.

Аналитики «Центров компетенций» также составили обновленный профиль компетенций молодого специалиста, который востребован работодателями, а также зафиксировали разрыв между рынком труда (потребностями работодателей) и актуальным состоянием сферы образования (представления студентов и преподавателей).

«Взгляд работодателей на выпускников российских вузов сегодня в корне отличается от того, что было в 2020 году. Тогда в компаниях ждали молодых специалистов, выстраивающих отношения партнёрства, клиентоориентированных, амбициозных, организованных, способных анализировать различного рода информацию. Сегодня фокус работодателей сместился: на первое место вышла обучаемость, готовность к саморазвитию, способность проявлять гибкость и справляться со стрессовыми ситуациями на работе», — отметила руководитель отдела аналитики и разработки диагностических инструментов департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Екатерина Степашкина.

Президентская платформа отслеживает результаты своей работы, опираясь не только на национальные, но и на международные рейтинги, например, «Глобальный рейтинг конкурентоспособности талантов» (индекс вклада государств в развитие человеческого капитала). С момента основания платформы положение России в рейтинге выросло на 84 пункта по критерию «Доступ к возможностям роста», на 64 пункта по критерию «Лёгкость поиска квалифицированных кадров», и на 23 пункта по критерию «Привлечение талантов».

Как ранее сообщало ИА Регнум, президентская платформа «Россия — страна возможностей» 22 мая отметила шесть лет со дня подписания президентом России указа о её создании.