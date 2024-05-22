Москва, 22 мая, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» 22 мая отмечает шесть лет со дня подписания президентом России указа о её создании. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба платформы.

Владимир Трефилов /РИА Новости

Отмечается, что за это время в её конкурсах, проектах и олимпиадах приняли участие жители всех регионов России и 150 стран мира, десяткам тысяч людей платформа помогла определиться с профессией, поступить в вуз, построить карьеру, обрести единомышленников, развить компетенции, получить новые назначения.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что шесть лет назад президент России принял очень дальновидное решение — развивать социальные лифты для молодёжи с помощью этой платформы. Тогда работа начиналась с 14 проектов, а сейчас же это не только конкурсы, но и центры компетенций по всей России, офисы в Донбассе, собственный образовательный центр «Мастерская управления «Сенеж», отраслевые сообщества и миллионы людей, чья жизнь изменилась благодаря этой платформе.

«Россияне видят, что платформа «Россия — страна возможностей» не бутафория, не просто красивый фасад, а реально работающая площадка для саморазвития. Они становятся свидетелями того, как обычный школьник, ровесник их ребёнка из соседнего двора, поступает на бюджет в престижный вуз без экзаменов, потому что выиграл в одной из олимпиад платформы. Видят, как студент победил в молодёжном конкурсе платформы, получил миллион рублей и теперь пробует себя в предпринимательстве. Того, что уже сделано, хватило бы на десятилетия, но мы не собираемся останавливаться», — приводит пресс-служба слова Комиссарова.

Отмечается, что с момента основания платформа следует миссии — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого человека, независимо от его возраста, профессии и региона проживания. Выпускниками платформы являются люди от 5 до 108 лет, семейные династии. Благодаря её работе показатель веры в возможности самореализации молодёжи вырос до уровня 80% (более чем в два раза за пять лет).

По словам исполнительного директора платформы, ректора «Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, через 10–15 лет в России вырастут люди, которые начинали свой путь с Национальной технологической олимпиады, продолжили участвовать в студенческих проектах, нашли стажировку и первую работу через конкурсы платформы, а затем, получив карьерное и профессиональное развитие, смогли победить в «Лидерах России», войти в кадровый резерв.

Он также отметил, что благодаря платформе постепенно меняется мышление жителей России в сторону более прогрессивного.

«Все достижения платформы, без сомнений, стали реальностью благодаря активности участников проектов и конкурсов, партнёров, экспертов и наставников платформы, а также её команды — всех, кто участвует в решении общих задач и чувствует ответственность за свою страну», — цитирует пресс-служба слова Бетина.

На протяжении всего периода работы платформа создает нужные и интересные жителям России проекты. Так, в 2023 году стартовал конкурс «Это у нас семейное», проект для молодёжи без опыта работы «Профразвитие», первая и единственная в мире конкурс-премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта «КАРДО», а также Национальная премия «Россия — страна возможностей» для тех, кто своими действиями меняет жизнь других. Помимо этого, офисы платформы работают в ДНР и ЛНР, помогая жителям новых регионов получать все необходимые возможности для самореализации.

Как передавало ИА Регнум, президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтёрами.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдёт с 5 по 8 июля в Москве. Победителей объявят в День семьи, любви и верности. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Организатором конкурса «Это у нас семейное» является автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают «Росмолодёжь» и «Движение первых».

Окружные полуфиналы уже прошли в Красноярске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Москве. В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Казахстана. В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.