Москва, 30 мая, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал обязательно посетить Камчатку. Глава государства заявил об этом 30 мая на встрече с семьями, награждёнными орденами «Родительская слава», и матерями, которые удостоены звания «Мать-героиня».

РИА Новости / Григорий Сысоев

«Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку (в гости)», — сказал глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России посещал Камчатский край в сентябре 2022 года. Глава государства тогда принял участие в экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» и провёл совещание по развитию региона.

В ходе экологического форума Путин признался в любви Камчатке, назвав её особым и уникальным местом. Президент рассказал, что влюбился в этот регион, ещё когда в первый раз приехал туда. Всё на полуострове впечатляет и требует внимания со стороны человека, добавил он.