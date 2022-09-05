Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 сентября прилетел на Камчатку, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства примет участие в экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».

На Камчатке Путин также проведёт совещание по развитию края.

Уже 6 сентября президент прибудет во Владивосток, где проходит VII Восточный экономический форум.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский 5 сентября стартовал II Международный форум по сохранению тигра. На открытии саммита к участникам по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин.