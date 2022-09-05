Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. На встрече с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край» 5 сентября президент России Владимир Путин признался в любви Камчатке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Читайте также: Владимир Путин прибыл на Камчатку

«Камчатка особое место, особый край. Я когда первый раз появился на Камчатке, я влюбился в нее. Это уникальное место. Известный писатель Песков восхищался Камчаткой. Всё здесь впечатляет и требует внимания со стороны человека», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, перед участием в VII Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, президент России Владимир Путин прилетел на Камчатку.