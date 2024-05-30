Волгоград, 30 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Первые в России патриотические сборы «Время героев» Центра «Воин» стартовали 30 мая в Волгоградской области. Это профильные смены в летнем лагере для детей, которые интересуются военно-прикладными дисциплинами, рассказала пресс-служба программы.

Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»

В торжественном открытии мероприятия в авиационно-спортивном клубе «Юный Ястреб» им. А. М. Числова приняли участие губернатор региона, герой России Андрей Бочаров, председатель правления Центра «Воин», депутат Госдумы, герой ЛНР, казачий генерал Виктор Водолацкий, директор Центра «Воин» Игорь Казарезов и другие почётные гости.

Володацкий указал на высокую важность того, что Центр «Воин» открывает летние сборы «Время героев» именно в Волгоградской области, чей глава создал этот уникальный проект.

«Мы посмотрели все помещения, классы для занятий, и наши курсанты, которые приехали из 6 регионов России, находятся здесь уже несколько дней. Ребята очень довольны. К занятиям уже приступили более 600 курсантов от 14 до 17 лет», — отметил Водолацкий.

На сборы прибыли ребята не только из Волгограда, но и из Белгорода, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Продолжительность каждой смены — 21 день.

Гости лично проверили условия для отдыха и качество образовательной программы: осмотрели места размещения, тактический городок, административные здания и столовую, посетили образовательные корпуса, где приняли участие в занятиях по тактической медицине, организации связи, тактической и инженерной подготовке, сборке-разборке стрелкового оружия. За время своей смены подростки освоят различные виды вооружений, управление беспилотниками, научатся оказывать первую медицинскую помощь.

В программе летней смены «Время героев» творческие патриотические мероприятия, изучение отечественной истории, встречи с героями России, участниками спецоперации и общественными деятелями, просмотр художественных и документальных фильмов. Участники сборов посетят Музей-панораму «Сталинградская битва», Мамаев курган и мемориал «Остров Людникова». Ключевыми событиями смены станут военно-историческая реконструкция «За Сталинград» и военно-тактическая игра «Зарница 2.0».

Всего в Волгоградской области за лето будет организовано четыре смены, в которых пройдут подготовку порядка 2,5 тысяч курсантов.

Губернатор региона, выступая перед участниками сборов, поделился планами на будущее.

«Мы планируем построить в ближайшие 3-4 года центр казачьего воспитания, также создается мощный центр летной подготовки. Кроме того, в комплексе расположено большое количество музеев, в том числе под открытым небом. Все начато с нуля, практически в чистом поле. Все проблемы решены, и сегодня нам ничего не мешает реализовать проект. Поэтапно мы построим современнейший центр для многопрофильного многоуровневого и всестороннего воспитания детей и подростков», — рассказал Бочаров.

Сборы «Время героев» в 2024 году также пройдут в Кемеровской, Мурманской, Псковской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской областях, в Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Республике Татарстан, Чеченской Республике, Чувашской Республике, Республике Саха (Якутия), в Хабаровском, Камчатском краях и в Ямало-Ненецком АО.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников спецоперации для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.