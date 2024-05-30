Окинский район, Бурятия, 30 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Окинском районе Бурятии около села Сорок во время переправы через реку Урик пропал 15-летний подросток. Об этом сообщили в региональном Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

МЧС Республики Бурятия

«Поступило сообщение о подростке 2009 года рождения, предположительно, утонувшем во время переправы через реку Урик около села Сорок», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, для поисков на место направились спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе шести человек и четырёх единиц техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура Республики Бурятия взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года тринадцатилетняя школьница погибла, спасая тонущую подругу в селе Российка Большемуртинского района. Компания детей вечером отправилась к пруду купаться. Они расположились на самодельном плоту, который на расстоянии пяти-шести метров от берега перевернулся во время движения. Дети начали тонуть. Одна из девочек — приехавшая из села Миндерла на отдых к бабушке семиклассница — помогла подруге спастись, но сама утонула.

В том же месяце двое подростков (15 и 12 лет) утонули во время купания на реке Ветлуге в Нижегородской области. Следователи по факту инцидента организовали проверку.