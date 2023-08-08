Нижний Новгород, 8 августа, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Двое детей утонули во время купания на реке Ветлуга в Нижегородской области. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

СУ СК России по Нижегородской области

«В Варнавинском районе Нижегородской области по факту гибели двух подростков на реке возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 7 августа несколько детей купались на реке Ветлуга в селе Макарий Варнавинского района Нижегородской области. Во время купания утонули двое подростков 15 и 12 лет.

Следователи работают на месте инцидента, выясняют все обстоятельства происшествия, тела утонувших детей ищут.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в пруду в районе улицы Маршала Казакова в Санкт-Петербурге утонул семилетний ребёнок. Мальчик решил охладиться в воде в жаркую погоду и захлебнулся.

До этого в одном из аквапарков города Щёкино в Тульской области утонул восьмилетний мальчик. По предварительной информации, ребёнок остался в воде без присмотра.