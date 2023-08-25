Большемуртинский район, Красноярский край, 25 августа, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Тринадцатилетняя школьница погибла, спасая тонущую подругу, сообщили 25 августа источник ИА Регнум.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Она помогла одной из девочек выбраться на берег, а сама ушла под воду», — рассказал он.

Инцидент произошёл 31 июля в селе Российка Большемуртинского района. Компания детей вечером отправилась к пруду купаться. Они расположились на самодельном плоту, который на расстоянии пяти-шести метров от берега перевернулся во время движения.

Дети начали тонуть. Одна из девочек — приехавшая из села Миндерла на отдых к бабушке семиклассница — помогла подруге спастись, но сама утонула.

Её тело через четверть часа обнаружил местный житель. Он принёс утонувшую девочку к фельдшеру, где её попытались спасти, проведя реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия медперсонала, ребёнок погиб.

Водоём официально для купания не оборудован.

По факту гибели девочки управление СК возбудило уголовное дело о халатности, которая привела к смерти человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Дело возбудили против неустановленных должностных лиц администрации Российского сельсовета.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа двое подростков 14-летних утонули в станице Воронежская в реке Кубани. Как сообщили местные власти, дети купались в запрещённом месте.

11 августа в Приморском крае утонули двое мальчиков, которых во время паводка затянуло в водопропускную трубу. Инцидент произошёл в селе Дальзаводское. Прокуратура взяла под свой контроль проведение расследования.