Пхеньян, 30 мая, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Запуск баллистической ракеты осуществила Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом 30 мая сообщило агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Уточняется, что Объединенный комитет начальников штабов не предоставил дополнительной информации, так как в настоящее время проводится анализ.

Как сообщает телеканал NHK, ссылаясь на береговую охрану Японии, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее ИА Регнум сообщало о неудачном запуске Северной Кореей разведывательного спутника «Маллигён-1-1» с космодрома Сохэ. Заместитель директора Главного государственного управления по аэрокосмической технике уточнил, что ракета-носитель взорвалась в воздухе на этапе полёта, в котором была задействована первая ступень.

Северная Корея 27 мая известила Японию о готовящемся запуске спутника. Предполагалось, что обломки упадут к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон за пределами исключительной экономической зоны Японии.