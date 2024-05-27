Токио, 27 мая, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Северная Корея известила Японию о готовящемся запуске спутника. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Запуск ракеты со спутником планируется в период с 00:00 27 мая (18:00 мск 26 мая) по 00:00 4 июня (18:00 мск 3 июня)», — предупредила служба безопасности морские и воздушные суда.

Предположительно, обломки упадут к западу от Корейского полуострова и к востоку от филиппинского острова Лусон за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с заявлением Пхеньяна премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил усилить сбор и анализ информации о возможном запуске спутника. Кроме того, Южная Корея, Япония и США призвали КНДР отказаться от запуска ракеты-носителя со спутником. Согласно их заявлению, планы Северной Кореи якобы нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая японское аэрокосмическое агентство JAXA успешно запустило с космодрома Танэгасима ракету-носитель Н2А с оптическим спутником «Когаку-8» на борту. Космический аппарат предназначен для сбора данных о военных объектах, передвижениях войск и ситуации в КНДР, связанной с северокорейской ракетной программой. Также в задачи спутника входил сбор информации о стихийных бедствиях. У японского правительства есть несколько таких спутников.

Южная Корея 2 декабря 2023 года запустила свой первый разведывательный спутник на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Старт состоялся на базе Ванденберг в штате Калифорния. В Сеуле намерены запустить ещё четыре спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР.