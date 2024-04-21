Киев, 21 апреля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Случаи рассылки повесток умершим гражданам объяснили на Украине несвоевременным обновлением военнообязанными своих данных. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в соцсети.

«В сети Интернет распространилась информация о повестке, которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе Киева. Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — поясняется в сообщении ТЦК.

По данным украинского издания «Главком», в Киеве произошёл инцидент с повесткой, которую прислали по адресу, где проживал спортивный журналист Артём Франков, который скончался в 2023 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины рассмотрел законопроект о введении в школах предмета «защита Украины» и рекомендовал принять его на пленарном заседании.

Целью законопроекта названо формирование у школьников первичных общевойсковых знаний и специальной компетентности, касающихся оборонного сознания. Предполагается, что новый предмет поможет им осознать обязанность по вооруженной защите государства.

Кроме того, в ВСУ могут появиться отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры, в них будут служить заключённые, которые захотели мобилизоваться.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вступит в силу через месяц. Новый закон среди прочего предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей, которые не выполняют алиментные обязательства более трёх месяцев.