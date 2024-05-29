Лондон, 30 мая, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Распад НАТО может произойти, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, написала бывший депутат Верховной рады Алёна Гливко в статье для британской газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум

Она указала, что среди стран Североатлантического альянса существуют разногласия. Парламентарий допустила, что многие государства НАТО отдадут приоритет только своей военной сфере, решив не помогать более слабым союзникам.

Экс-депутат считает, что Россия будет уделять внимание Европе, а Китай, вероятно, займётся расширением своего влияния в Азии. При этом Индия, скорее всего, попытается укрепиться на Глобальном Юге, а страны Африки и Латинской Америки захотят бросить вызов основам мирового порядка.

Гливко также добавила, что поражение Украины будто бы грозит не только разрушением НАТО, но крахом существующего миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киев пытается подтолкнуть страны НАТО к прямому столкновению с Россией. По его словам, это происходит на фоне роста уровня истерической реакции в Вашингтоне из-за успехов российских войск в зоне спецоперации.

5 мая итальянская газета Repubblica написала, что НАТО из-за беспокойства о военных провалах ВСУ установило для себя две «красные линии», пересечение которых приведёт к прямому вмешательству альянса в украинский конфликт. Первая из них касается прямого или косвенного участия в боевых действиях третьей стороны. Второй такой линией станет якобы возможный конфликт России с прибалтийскими странами, Польшей или Молдавией.