Авдеевка, ДНР, 5 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Авдеевке в ДНР 5 мая прошла пасхальная служба в храме Архистратига Божия Михаила, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Донецкое агентство новостей»

К храму в Пасху пришли несколько десятков человек разного возраста. При этом, как отметило агентство, на многих была рабочая одежда — жители заняты восстановлением города, недавно освобождённого от ВСУ российскими военными. В храм православные принесли для освящения куличи и окрашенные яйца.

В храме Архистратига Божия Михаила заметны следы разрушений от снарядов: окна закрыты фанерой, на стенах видны следы осколков. Всё это не было помехой для пасхального богослужения. Службу посетили военные священники группировки российских войск «Центр».

Военные по окончании богослужения раздали куличи всем прихожанам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Авдеевки от ВСУ военными группировки войск «Центр». Минобороны России 18 февраля 2024 года официально объявило о полном освобождении Авдеевки в ходе наступательных действий 17 февраля.

В начале марта сапёры начали работу по разминированию территории в Авдеевке. Следующий этап работ — разбор завалов, а затем — восстановление электро− и водоснабжения в городе.

Командир группы разминирования с позывным Панда 3 мая сообщил, что сапёры очистили половину территории Авдеевки от взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.