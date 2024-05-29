Нижний Новгород, 29 мая, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/25. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА Регнум

В составе «Арсенала» голы забили полузащитник Максим Кайнов на второй минуте и защитник Эрвинг Ботака-Иобома на 33-й. При этом на восьмой минуте игры Ботака-Иобома забил мяч в свои ворота.

Ответный матч состоится в Туле 1 июня.

По итогам сезона-2023/24 премьер-лиги «Пари НН» занял 13-е место. «Арсенал» стал четвёртым в турнирной таблице Первой лиги.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая петербургский «Зенит» в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги одержал волевую победу над «Ростовом» и в шестой раз подряд стал победителем чемпионата.

Победа позволила подопечным Сергея Семака набрать 57 очков по итогам 30 туров и занять первое место в турнирной таблице, опередив московское «Динамо» и «Краснодар». Четвёртое и пятое места соответственно заняли «Локомотив» и «Спартак». Лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу стал колумбийский нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра, отметившийся 21 забитым мячом. Второе и третье место разделили форварды «Краснодара» и «Динамо» Джон Кордоба и Константин Тюкавин.