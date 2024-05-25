Москва, 25 мая, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги сезона 2023/24 одержал волевую победу над «Ростовом» и в шестой раз подряд стал победителем чемпионата. Об этом в субботу, 25 мая, сообщил официальный сайт РПЛ.

РИА Новости/Алексей Даничев

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились бразильцы Густаво Мантуан (65’ пенальти) и Артур Виктор Гимарайнс (85’ Маттео Кассьерра). Единственный гол гостей на 54-й минуте забил нападающий Роналдо после передачи Ивана Комарова.

Победа в этой встрече позволила подопечным Сергея Семака набрать 57 очков по итогам 30 туров и занять первое место в турнирной таблице, опередив московское «Динамо» и «Краснодар». Четвёртое и пятое места соответственно заняли «Локомотив» и «Спартак». Лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу стал колумбийский нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра, отметившийся 21 забитым мячом. Второе и третье место разделили форварды «Краснодара» и «Динамо» Джон Кордоба и Константин Тюкавин.

Чемпионство в сезоне 2023/24 стало для «Зенита» шестым подряд. В период с сезона 2018/19, когда команду возглавил Сергей Семак, «сине-бело-голубые» досрочно становились победителями РПЛ, дважды опередив «Локомотив» и по одному разу «Спартак», «Сочи» и ЦСКА.

Как передавало ИА Регнум, в параллельном матче «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кордоба. Эта победа позволила «быками» впервые в истории занять второе место в РПЛ. Ранее лучшим достижением «Краснодара» в чемпионате России были бронзовые медали, которые команда завоёвывала трижды — в 2015, 2019 и 2020 годах.