Вашингтон, 29 мая, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Украина может остаться без военной помощи США из-за ударов по территории России. Об этом заявил командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в статье для американской газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы парализованы, потому что политика США требует, чтобы нам не разрешалось использовать американские боеприпасы на территории России. Если мы это сделаем, мы рискуем потерять будущую военную поддержку США», — написал Федоренко.

Он также обратился к США с просьбой «развязать руки» ВСУ, разрешив атаковать российские территории. Вместе с тем он призвал Вашингтон передать Киеву истребители F-16 и больше средств противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, постпред США при НАТО Джулианн Смит, говоря о возможности снятия Вашингтоном ограничений на применение Киевом американских вооружений, заявила, что США оставляют за Украиной решение на тему того, как вести военные действия с Россией.

Вместе с тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон знает о стремлении Киева использовать западное оружие для ударов по территории России, однако якобы не поддерживает такие действия. По его словам, политика США в этом вопросе не менялась.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 мая заявил, что всё более воинственные заявления Запада приведут к «незаметному» пересечению последней грани, которая отделяет мир от полномасштабного конфликта. Западные политики не могут добиться ослабления или расчленения России другими методами, из-за чего переходят ко всё новым ступеням эскалации, добавил глава МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая напомнил, что при нанесении удара по своей территории страна примет соответствующие контрмеры. Какими они будут, знают президент Владимир Путин и военные, добавил представитель Кремля.